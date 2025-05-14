Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Uzmanı korkuttu: Büyük deprem olursa sürpriz olmaz
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal'da 6'lık depremin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 155 kilometre açıklarında meydana geldi. Deprem birçok ilde, Girit’in tamamında, Rodos’ta, Kos’ta ve tüm güneydoğu Ege'de güçlü bir şekilde hissedildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."