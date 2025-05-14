Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Uzmanı korkuttu: Büyük deprem olursa sürpriz olmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."