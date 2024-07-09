Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Fay uzun süredir hareketli
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili ilk açıklamasında "Fay uzun süredir hareketli" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 6,89 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Aydın'da hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.
Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.