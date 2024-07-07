Muharrem ayında okunacak zikirler ve tesbihler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar neler?
Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem ayı bugün (7 Temmuz) başladı. Bu ayda yapılacak dualar, çekilecek zikir ve tesbihler araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem ayında okunacak zikirler ve tesbihler nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar neler? İşte detaylar...
Muharrem ayında çekilecek zikirler
1.gün 100 defa Estağfirullah
2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber
3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.
4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir
5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım
7. Gün 100 defa İhlâs suresi
8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.
41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi
Muharrem ayı tesbihleri nelerdir?
Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.
Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."
Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.
Muharrem ayında okunacak dualar neler?
Muharrem ayının birinci gününde üç defa okunacak duâ
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah, Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”