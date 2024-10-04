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  4. Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor

Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Beytullah Efe, iki yıl süren mühendislik kariyerini bırakarak babasının mesleği olan üzüm üreticiliğine yöneldi. Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.

Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor - Sayfa 1

Konya Selçuk Üniversitesi elektrik - elektronik mühendisliği mezunu Beytullah Efe, iki yıl mühendislik yaptıktan sonra baba mesleği olan üzüm üreticiliğine girişti.

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Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor - Sayfa 2

Merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde başlangıçta babasının 10 dönümlük bağı ile ilgilenmeye başlayan 30 yaşındaki Efe, çevresinin de desteğiyle bu alanı zamanla 50 dönümün üzerine çıkarttı.

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Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor - Sayfa 3

Ürettiği, raf ömrü uzun olması dolayısıyla yüksek talep gören üzüm, yurt dışına da ihraç ediliyor.

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Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor - Sayfa 4

Bu işten elde ettiği gelirin 4-5 mühendis maaşı kadar olduğunu vurgulayan Efe, haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, özgürce ve severek üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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