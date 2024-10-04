Mühendisliği bıraktı, çiftçiliğe başladı: Haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendis maaşı kazanıyor
Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Beytullah Efe, iki yıl süren mühendislik kariyerini bırakarak babasının mesleği olan üzüm üreticiliğine yöneldi. Efe, haftada 2-3 gün çalışarak 4-5 mühendisin kazandığı maaşı kazanıyor.
Konya Selçuk Üniversitesi elektrik - elektronik mühendisliği mezunu Beytullah Efe, iki yıl mühendislik yaptıktan sonra baba mesleği olan üzüm üreticiliğine girişti.
Merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde başlangıçta babasının 10 dönümlük bağı ile ilgilenmeye başlayan 30 yaşındaki Efe, çevresinin de desteğiyle bu alanı zamanla 50 dönümün üzerine çıkarttı.
Ürettiği, raf ömrü uzun olması dolayısıyla yüksek talep gören üzüm, yurt dışına da ihraç ediliyor.
Bu işten elde ettiği gelirin 4-5 mühendis maaşı kadar olduğunu vurgulayan Efe, haftanın sadece 2-3 günü çalışarak, özgürce ve severek üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.