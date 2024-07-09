Mühimmat taşıyan yerli taktik İHA Boyga'nın ilk ihracatı gerçekleşti

"İLK ULUSLARARASI SATIŞINI AFRİKA ÜLKESİNE YAPTIK"

Döner kanatlı milli vurucu İHA Kargu'yu 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kattıklarını ve bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Güleryüz, "Ardından ailemizin gözcü üyesi Togan'ı 2 yıl önce ordumuzun hizmetine sunduk. Akabinde iki Afrika ülkesine ihracatını gerçekleştirdik. Son olarak sabit kanatlı vurucu İHA'mız Alpagu'nun da 2023'te ilk ihracatına imza attık." ifadesini kullandı.

Güleryüz, tüm bu başarılardan sonra Türk ordusunun envanterine kazandırdıkları Boyga'nın da ilk uluslararası satışını bir Afrika ülkesine yaptıklarını belirterek, "Böylece geliştirdiğimiz, sahada kendini başarıyla kanıtlayan taktik mini İHA ailemizin tüm üyelerini ihraç ederek önemli bir başarı sağladık. Sahada sürpriz etki yapan ve etkili olan İHA'larımızın yeni ihracatları için görüşmelerimiz de sürüyor. Ordumuz başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılamak için mini İHA alanındaki üretim kapasitemizi de artırdık.'' dedi.