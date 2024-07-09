Mühimmat taşıyan yerli taktik İHA Boyga'nın ilk ihracatı gerçekleşti
STM mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı (İHA) Boyga'nın ilk ihracatı bir Afrika ülkesine gerçekleştirildi.
İnsansız hava araçları alanında Bayraktar TB2’nin yanı sıra diğer yerli mini İHA’lar da dikkat çekiyor. Mühimmat bırakan yerli İHA Boyga'nın ilk ihracat müjdesi verildi.
"TESLİMAT BU YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK"
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı (İHA) Boyga'nın ilk ihracatı bir Afrika ülkesine gerçekleştirildi.
STM'den yapılan açıklamaya göre, Boyga'nın Türkiye'den sonraki ilk uluslararası kullanıcısı, Afrika kıtasından bir ülke oldu. İmzalanan ihracat sözleşmesi kapsamında Boyga'nın teslimatları bu yıl içerisinde tamamlanacak.
"EFES-2024 TATBİKATINDA GÖREV ALMIŞTI"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022'de envanterine giren Boyga, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve uluslararası tatbikatlarda aktif olarak görev alıyor. Boyga son olarak, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev almış ve belirlenen hedefleri tam isabetle vurmuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Mehmetçiğin ihtiyacı için STM'nin ileri mühendislik kabiliyetleri ile geliştirdiği taktik mini İHA ailesinin uluslararası arenada da öncü olduğunu belirtti.
"İLK ULUSLARARASI SATIŞINI AFRİKA ÜLKESİNE YAPTIK"
Döner kanatlı milli vurucu İHA Kargu'yu 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kattıklarını ve bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Güleryüz, "Ardından ailemizin gözcü üyesi Togan'ı 2 yıl önce ordumuzun hizmetine sunduk. Akabinde iki Afrika ülkesine ihracatını gerçekleştirdik. Son olarak sabit kanatlı vurucu İHA'mız Alpagu'nun da 2023'te ilk ihracatına imza attık." ifadesini kullandı.
Güleryüz, tüm bu başarılardan sonra Türk ordusunun envanterine kazandırdıkları Boyga'nın da ilk uluslararası satışını bir Afrika ülkesine yaptıklarını belirterek, "Böylece geliştirdiğimiz, sahada kendini başarıyla kanıtlayan taktik mini İHA ailemizin tüm üyelerini ihraç ederek önemli bir başarı sağladık. Sahada sürpriz etki yapan ve etkili olan İHA'larımızın yeni ihracatları için görüşmelerimiz de sürüyor. Ordumuz başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılamak için mini İHA alanındaki üretim kapasitemizi de artırdık.'' dedi.