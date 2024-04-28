Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz
İstanbul'a ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı, zamanlamasına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.
Görür, "Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, günün birinde bu iş de bitecek" dedi.
Türkiye'de peş peşe deprem hareketliliği yaşanırken deprem bilimciler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KRT canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Görür, İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiği belirterek riskli bölgeleri açıkladı.
"Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır" ifadelerini kullanan Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" dedi.