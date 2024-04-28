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  4. Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz

Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz

İstanbul'a ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı, zamanlamasına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.

Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz - Sayfa 1

Görür, "Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, günün birinde bu iş de bitecek" dedi.

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Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz - Sayfa 2

Türkiye'de peş peşe deprem hareketliliği yaşanırken deprem bilimciler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KRT canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

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Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz - Sayfa 3

Görür, İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiği belirterek riskli bölgeleri açıkladı.

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Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz - Sayfa 4

"Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır" ifadelerini kullanan Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" dedi.

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