Naci Görür 'Bu iş bitecek' diyerek açıkladı: 7.6'ya kadar deprem bekliyoruz

"Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır" ifadelerini kullanan Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" dedi.