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  4. Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz!

Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz!

Ege Denizi'ndeki peş peşe meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada yayılan bir iddiaya yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz! - Sayfa 1

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor. 

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Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz! - Sayfa 2

Peş peşe depremlerin ardından bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz! - Sayfa 3

Naci Görür paylaşımları yalanlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

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Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz! - Sayfa 4

"Arkadaşlar, aşağıdaki terbiyesiz ve sorumsuz kişi veya kişiler benim böyle bir uyarı yaptığımı yayıyorlarmış. 

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