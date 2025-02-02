Naci Görür gerçeği açıkladı! O iddiaya sert tepki gösterdi: Terbiyesiz ve sorumsuz!
Ege Denizi'ndeki peş peşe meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada yayılan bir iddiaya yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor.
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Peş peşe depremlerin ardından bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.
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Naci Görür paylaşımları yalanlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Görür'ün paylaşımı şu şekilde:
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