Naci Görür veda etti. Ünlü deprem bilimci ayrılığın perde arkasını ilk kez açıkladı

Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında otorite olarak kabul edilen Görür, 1973 senesinde MEB bursu kazanarak London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) gibi üniversitelerde derecelerini aldı