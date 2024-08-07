Naci Görür veda etti. Ünlü deprem bilimci ayrılığın perde arkasını ilk kez açıkladı
Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Profesör Doktor Naci Görür, bir süredir tüm deprem çalışmalarından istifa ettiği yönündeki haberlere açıklık getirdi
Bingöl ve Kahramanmaraş depremlerinden önce bölgeyi defalarca uyaran ve önlem alınması gerektiğini söyleyen Naci Görür, tüm deprem çalışmalarından istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı ancak ortaya farklı bir gerçek çıktı...
İTÜ'YE 2014 YILINDA VEDA ETTİ
Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak gösterilen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 1966 senesinde giren Naci Görür, 1971 senesinde yüksek mühdendis olarak mezun oldu. Ardından 2 sene daha üniversitede asistan olarak çalıştı.
Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında otorite olarak kabul edilen Görür, 1973 senesinde MEB bursu kazanarak London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) gibi üniversitelerde derecelerini aldı
Tekrardan Türkiye'ye dönerek İTÜ'de çalışmaya başlayan Naci Görür, özellikle 1999 senesinde yaşanan büyük Marmara depreminden sonra bölgenin anlaşılabilmesi adına yüzlerce proje yürüttü ve çalışmalarının büyük bir kısmını buraya adadı.