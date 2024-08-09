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  4. Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor

Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor

Antalya'nın Kaş açıklarında sabah saatlerinde 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedildi. Depremlerin, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleştiği belirlendi.

Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor - Sayfa 1

Antalya'nın Kaş açıklarında bugün saat 12:00 civarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti. Bu bölge, sık sık sismik hareketlilikle gündeme geliyor ve son depremler, bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.

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Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor - Sayfa 2

Helen-Kıbrıs yayı üzerinde meydana gelen depremler, Fethiye-Burdur zonu ile karaya doğru uzanan bir fay hattı üzerinde. Uzmanlar, bu hattın önemli bir sismik risk taşıdığını belirtiyor. Bölgedeki deprem faaliyetleri, özellikle yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle yakından izleniyor.

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Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor - Sayfa 3

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından; "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" açıklamasında bulundu.

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Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor - Sayfa 4

Antalya Kaş açıklarında meydana gelen depremler, bölgenin sismik riskinin arttığını gösteriyor.

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