Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından; "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" açıklamasında bulundu.