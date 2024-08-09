Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyor
Antalya'nın Kaş açıklarında sabah saatlerinde 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedildi. Depremlerin, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleştiği belirlendi.
Antalya'nın Kaş açıklarında bugün saat 12:00 civarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti. Bu bölge, sık sık sismik hareketlilikle gündeme geliyor ve son depremler, bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Helen-Kıbrıs yayı üzerinde meydana gelen depremler, Fethiye-Burdur zonu ile karaya doğru uzanan bir fay hattı üzerinde. Uzmanlar, bu hattın önemli bir sismik risk taşıdığını belirtiyor. Bölgedeki deprem faaliyetleri, özellikle yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle yakından izleniyor.
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından; "Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" açıklamasında bulundu.
Antalya Kaş açıklarında meydana gelen depremler, bölgenin sismik riskinin arttığını gösteriyor.