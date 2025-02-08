Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili vatandaşlara, iş dünyasına ve yetkililere uyarılarını yaptı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı.
Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.
"2 levha var"
Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur." diye konuştu.
"Bunun için kahin olmaya gerek yok"
Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor." dedi.