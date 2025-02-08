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  4. Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı

Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili vatandaşlara, iş dünyasına ve yetkililere uyarılarını yaptı.

Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı - Sayfa 1

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı.

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Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı - Sayfa 2

Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.

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Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı - Sayfa 3

"2 levha var"

Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur." diye konuştu.

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Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı - Sayfa 4

"Bunun için kahin olmaya gerek yok"

Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor." dedi. 

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