Naci Görür'den deprem açıklaması: "Bunun için kahin olmaya gerek yok" deyip uyardı

"Bunun için kahin olmaya gerek yok"

Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor." dedi.