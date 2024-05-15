Naci Görür'den Japon uzman Yoshinori Moriwaki’ye deprem tepkisi: Adam inşaatçı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki için “Adam inşaatçı ama depremle ilgili konuşuyor” ifadelerini kullandı. Görür ayrıca deprem uyarısı yaparak “Hangi yolun uçacağını, nereye uçacağını, hangi evleri toprak altında bırakacağını biliyorum" dedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından birçok isim yaptıkları deprem uyarılarıyla gündem olmuştu.
O isimlerden biri de Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki.
Moriwaki son açıklamasında Marmara Bölgesi’ni işaret edip, deprem beklediğini iddia etti.
Daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul’da da büyük bir deprem beklediğini söyleyen Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür’ün tepkisini çekti.
12Punto isimli YouTube kanalının yayınına katılan Prof. Dr. Görür, programda isim vermeden Moriwaki’yi eleştirdi. “Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor. Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar.” ifadesini kullandı.