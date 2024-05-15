Naci Görür'den Japon uzman Yoshinori Moriwaki’ye deprem tepkisi: Adam inşaatçı

12Punto isimli YouTube kanalının yayınına katılan Prof. Dr. Görür, programda isim vermeden Moriwaki’yi eleştirdi. “Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor. Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar.” ifadesini kullandı.