Naci Görür'den Van'daki depreme ilişkin tedirgin eden açıklama: 7.2 şiddetindeki depremi hatırlattı!

DEPREMLER KENTTE PANİĞE YOL AÇTI

Van'da sabah saatlerinde başlayan sarsıntıların ardından kentte sadece 20 dakika içinde iki yeni deprem daha meydana geldi. İlk olarak saat 11.39'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Ardından saat 11.58’de yaşanan ikinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak belirlenirken, bu depremin derinliği 4.4 kilometre olarak açıklandı. Art arda gelen depremler kentte paniğe yol açarken, çok sayıda vatandaş evlerini ve bulundukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi.





