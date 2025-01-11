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  4. Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün kendilerine yaptığı sunumda, Bingöl'de meydana gelebilecek 7.4 büyüklüğündeki depremin Tunceli merkezinin bazı mahallelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirttiğini aktardı.

Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir - Sayfa 1

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elazığ ve Tunceli'de muhtemel depreme hazırlık raporu oluşturmak için temaslarda bulunuyor.

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Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir - Sayfa 2

Elazığ ziyaretinin ardından Tunceli'ye gelen heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Moğultay Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Güntaş Kültür Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir - Sayfa 3

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı konuşmada yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarılarını aktardı. Erol, şunları söyledi:

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Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir - Sayfa 4

"Tüylerimiz diken diken oldu"

"Buraya gelmeden önce Naci Görür hocayı Ankara'ya davet ettik. Kendisi heyetimizi muhtemel Bingöl depremi hakkında bilgilendirdi. Çok detayına girmek istemem ama yaptığı sunumda tüylerimiz diken diken oldu. 

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