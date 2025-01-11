Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

"Tüylerimiz diken diken oldu"

"Buraya gelmeden önce Naci Görür hocayı Ankara'ya davet ettik. Kendisi heyetimizi muhtemel Bingöl depremi hakkında bilgilendirdi. Çok detayına girmek istemem ama yaptığı sunumda tüylerimiz diken diken oldu.