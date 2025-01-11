Naci Görür'ün sözleri korkuttu! O kentlere dikkat çekti: 7,4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün kendilerine yaptığı sunumda, Bingöl'de meydana gelebilecek 7.4 büyüklüğündeki depremin Tunceli merkezinin bazı mahallelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirttiğini aktardı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elazığ ve Tunceli'de muhtemel depreme hazırlık raporu oluşturmak için temaslarda bulunuyor.
Elazığ ziyaretinin ardından Tunceli'ye gelen heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Moğultay Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Güntaş Kültür Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı konuşmada yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarılarını aktardı. Erol, şunları söyledi: