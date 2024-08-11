Nafia Kuş Aydın Olimpiyat üçüncüsü! Tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir?
Paris 2024 Olimpiyatlarında Nafia Kuş Aydın, +73 kiloda bronz madalya karşılaşmasında rakibi Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan’ı 2-1 yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Peki, Nafia Kuş Aydın kimdir? Nafia Kuş Aydın’ın kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Nafia Kuş Aydın kimdir?
20 Şubat 1995 yılında Adana’da doğan Nafia Kuş, Türk tekvandocu. +73 kiloda mücadele eden Kuş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
2015 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar artı 73 kiloda Nafia Kuş, yarı finalde İngiltere’den Bianca Walkden’e 10-3 mağlup olarak Dünya üçüncüsü oldu.
2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar +73 kilo finalinde Büyük Britanyalı Walkden'a yenilen milli sporcu Nafia Kuş, gümüş madalya kazandı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı. Nafia, finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 5-0 yenen Nafia, altın madalyaya uzandı. Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Hırvat Ines Kovacs, çeyrek finalde Sırp Milica Mandic, yarı finalde de Ukraynalı Maryna Konieva'yı eleyerek adını finale yazdırdı.
2019 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ukrayna'dan Hanna Stepanets'i 22-1, ikinci turda Norveç'ten Eliza Frazier Haugen'i 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'den Madelynn Gorman-Shore ile yaptığı müsabakayı 5-4 kazanan Nafia Kuş, yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza 6-4 yenilerek bronz madalya kazandı.