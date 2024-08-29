Narin bulundu mu? Son dakika! Diyarbakır'da kaybolan Narin öldü mü, ne oldu? İşte Narin Güran olayı

Narin bulundu mu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarında 1 hafta geride kalırken son dakika gelişmeleri de peşi sıra geliyor. Son olarak önceki gün akşam vakitlerinde güvenlik kamerasında görüldüğü söylenmesinden sonra jandarma bölgede yeniden bir arama çalışmasına başladı. Gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinin ardından Narin'in yaşadığı evin 30 metre yakınlarındaki evin kayalıklarında kan izleri bulundu. Ancak bu olayın farklı bir sebeple meydana geldiği öğrenildi. Peki, Narin Güran olayında son durum nedir, Narin nerede kayboldu, kimdir? İşte, Kayıp Narin olayı son dakika haberleri ve gelişmeleri...