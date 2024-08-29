Narin bulundu mu? Son dakika! Diyarbakır'da kaybolan Narin öldü mü, ne oldu? İşte Narin Güran olayı
Narin bulundu mu? Diyarbakır'da tam 8 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, jandarma başta olmak üzere tüm güvenlik birimleri tarafından aranmaya devam ediyor. Bu noktada, Narin öldü mü, Diyarbakır Narin olayı nedir, ne oldu gibi sorular gündemde. Arama çalışmalarında 8. gün geride kalırken sonuca çok yaklaşıldığı da belirtiliyor. Son dakika gelişmeleri sürekli olarak bölgeden geliyor. Peki iyi ama Diyarbakır'da kaybolan Narin kimdir, küçük Narin abisi kim, kayıp Narin olayı son durum nedir? İşte Narin Güran son dakika haberleri ve gelişmeleri....
Narin bulundu mu? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarında 1 hafta geride kalırken son dakika gelişmeleri de peşi sıra geliyor. Son olarak önceki gün akşam vakitlerinde güvenlik kamerasında görüldüğü söylenmesinden sonra jandarma bölgede yeniden bir arama çalışmasına başladı. Gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinin ardından Narin'in yaşadığı evin 30 metre yakınlarındaki evin kayalıklarında kan izleri bulundu. Ancak bu olayın farklı bir sebeple meydana geldiği öğrenildi. Peki, Narin Güran olayında son durum nedir, Narin nerede kayboldu, kimdir? İşte, Kayıp Narin olayı son dakika haberleri ve gelişmeleri...
DİYARBAKIR^DAKİ KAYIP NARİN BULUNDU MU?
Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin’in babası Arif Güran akşam 20.15’te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.
NARİN ABİSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.