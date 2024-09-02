Narin Güran amcası kimdir? Savcı harekete geçti! Diyarbakır'da kaybolan Narin öldü mü?

NARİN GÜRAN ANNESİ GÖZALTINA ALINDI MI?

Baba Güran ise kardeşi ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Muhtarı da beni de annesini de ifadeye çağırabilirler. Bu karalama kampanyası neden yapılıyor?