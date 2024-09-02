Narin Güran amcası kimdir? Savcı harekete geçti! Diyarbakır'da kaybolan Narin öldü mü?
Narin Güran amcası kimdir? Diyarbakır'da kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki küçük Narin'i arama çalışmalarında on üçüncü gün geride kalırken amcası ve annesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki Narin amcası Salim Güran kimdir, annesi kim? Narin öldü mü? İşte Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin hakkında son dakika gelişmeleri...
Narin Güran amcası kimdir? Tüm Türkiye'nin günlerdir gündemde tutuğu Narin Güran olayında sır perdesinin aralanmasına çok az kaldı. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında savcının talimatıyla Narin'in amcası Salim Güran'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer taraftan Narin'in annesi hakkında da ilginç gelişmeler yaşandı. Peki iyi ama Narin Güran amcası kimdir, Narin annesi gözaltına alındı mı? İşte Diyarbakır'da 13 gündür aranan kayıp Narin hakkında son durum ve tüm gelişmeler....
NARİN GÜRAN AMCASI KİMDİR?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salih Güran zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
NARİN GÜRAN ANNESİ KİMDİR?
Narin'in annesi Yüksel Güran'dır. Kendisinin ev hanımı olduğu bilinmektedir. Aslen Diyarbakırlı'dır. Son olaylar nedeniyle Show TV'deki Didem Arslan Yılmaz'ın programına sık sık katılmaktadır.
NARİN GÜRAN ANNESİ GÖZALTINA ALINDI MI?
Baba Güran ise kardeşi ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Muhtarı da beni de annesini de ifadeye çağırabilirler. Bu karalama kampanyası neden yapılıyor?