Narin Güran cinayetinin anatomisi: 'Karanlık sırlar ve Yasak Aşklar'. İşte lanetli köyde yaşananlar

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler devam ederken herkes Narin'e ne olduğunu anlamak istiyor. Fakat bu olayın sadece Narin ile sınırlı olmadığı da iddialardan en büyüğü. Öyle ki Narin'in ablasının da merdivenden düşerek hayatını kaybetmesi, köyde 3 farklı çocuk mezarının çıkması işin arap saçına dönmesine neden oldu. Peki gerçekte neler yaşandı? Lanetli köy olarak betimlenen Tavşantepe köyünün, "karanlık sırları, ayinleri, cinayetleri, yasak aşkları" ve daha fazla bu yazı dizimizde. İşte A'dan Z'ye Narin cinayetinin anatomisi ve tüm bilinmeyenleri.