Narin Güran cinayetinin anatomisi: 'Karanlık sırlar ve Yasak Aşklar'. İşte lanetli köyde yaşananlar
Tam 19 gün boyunca aradık, dereye girdik, mağaralara daldık. Herkesin tek bir derdi vardı: 'Sağlıklı bir şekilde bulmak' Ancak olmadı. Diyarbakır'da kaybolan Narin'in, 19. günün sonunda cansız bedeni bulundu. Peki bu cinayet sadece bir cinayet miydi? Tavşantepe köyü neden lanetli köy olarak anılıyordu? İşte karanlık sırlar, yasak aşklar ve cinayetler sarmalında dönüp duran Narin cinayetinin anatomisi...
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler devam ederken herkes Narin'e ne olduğunu anlamak istiyor. Fakat bu olayın sadece Narin ile sınırlı olmadığı da iddialardan en büyüğü. Öyle ki Narin'in ablasının da merdivenden düşerek hayatını kaybetmesi, köyde 3 farklı çocuk mezarının çıkması işin arap saçına dönmesine neden oldu. Peki gerçekte neler yaşandı? Lanetli köy olarak betimlenen Tavşantepe köyünün, "karanlık sırları, ayinleri, cinayetleri, yasak aşkları" ve daha fazla bu yazı dizimizde. İşte A'dan Z'ye Narin cinayetinin anatomisi ve tüm bilinmeyenleri.
CİNAYET SAATİNDE KİM NEREDEYDİ?
Cnnturk.com sitesindeki habere göre, Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde Narin saat 15.15'ten sonra kayboldu. Sır perdesi hala aralanmadı. Narin'in kaybolduğu anda saat 15.15-15.15.30 arasında kim neredeydi? HTS kayıtlarına göre Amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar evdeydi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın ise o saatler arasında nerede olduğu henüz belirlenemedi.
TERLİK BİLEREK Mİ BIRAKILDI?
Narin'in kaybolduğu ilk günlerinde ekiplerin Narin'e ait terliği bulmasının ardından bazı kriminal uzmanları bu terliğin bilerek bırakılabileceğini ve hedef değiştirme yapılabileceğini söyledi. Ayrıca bulunan terliğin Narin'in kaçırılmış olabileceği ihtimalini de artırabileceğini ifade ettiler.
YASAK AŞK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Narin e gördü? İddialar o ki... Narin Kuran kursundan çıktıktan sonra eve geldiğinde amcası ve annesini uygunsuz bir biçimde gördü. Ve her ne olduysa işte bu andan sonra oldu. Şu an gözaltında bulunan 23 kişi içerisinde amcası ve annesi de bulunuyor.