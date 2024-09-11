Narin Güran öldürüldü, katili aranıyor... Köy halkı neden sessiz?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma derinleşirken uzmanlar, tutuklu amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’a sorguda yöneltilen soruların analizini yaptı. Bu sorular soruşturmayı nereye götürecek? Peki köy halkı neden sessiz?
Amca Salim Güran’ın ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’a sorulan soruların, yapılan sorgulamaların birkaç anahtar noktası var. Polis bu sorgulamalarda, şüphelilerin çelişkili ifadelerini, maddi anlaşmazlıklar ve aile içi anlaşmazlıkları, DNA delilleri ve HTS kayıtları gibi teknolojik bulgularla olayı karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyor.
Sorguda sorulan her soru, olası bir suç ortaklığı, kişisel kin, tehdit ve suçun saklanma çabası gibi çeşitli açılardan inceleniyor. Bu süreç, sadece amcayı suçlu bulmakla değil, cinayetin ardındaki gerçeği ve delilleri ortaya çıkarma amacı güdüyor olabilir.
Zanlı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadelerden bazıları çelişkili ve eksik, bu nedenle polisin sorduğu sorular, Bahtiyar’ın bu çelişkileri neden verdiğini anlamaya yönelik olabilir. Polis, bu süreçte çelişkili ifadeler, eksik bilgiler ve itirafların arka planını analiz ederek suçun tüm unsurlarını aydınlatmaya çalışıyor.
Milliyet Gazetesi'ne konuşan uzmanlar, tutuklu amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’a sorguda yöneltilen soruların analizini yaptı.