Narin Güran öldürüldü, katili aranıyor... Köy halkı neden sessiz?

Zanlı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadelerden bazıları çelişkili ve eksik, bu nedenle polisin sorduğu sorular, Bahtiyar’ın bu çelişkileri neden verdiğini anlamaya yönelik olabilir. Polis, bu süreçte çelişkili ifadeler, eksik bilgiler ve itirafların arka planını analiz ederek suçun tüm unsurlarını aydınlatmaya çalışıyor.