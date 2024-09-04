NARİN’DEN HABER VAR MI? Narin son gelişmeler: Narin Güran nerede, bulundu mu?

Narin’den haber var mı? Narin Güran nerede, bulundu mu? soruları gündemdeki yerini koruyor. Günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan çok sayıda uzman ekibin ise arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı Narin Güran haberleri hakkındaki gelişmeler de sürekli araştırılıyor. Vatandaşlar Diyarbakır’da kaybolan küçük Narin’in bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışıyor. Son olarak Kur’an Kursu’ndan çıkarak evine gitmek için yola düşen 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamadığı ve çalışmaların da devam ettiği biliniyor. Kayıp ihbarının hemen ardından kolunda ısırık izi olan ağabey gözaltına alınarak sorguya çekilmişti. Daha sonra izlerin Narin’e ait olmadığı anlaşılınca ağabey Güran serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G ise arabasındaki DNA izlerinin Narin’le uyuşmasının ardından tutuklanmıştı. Şimdi Narin Güran’ın durumu merak ediliyor. Vatandaşlar küçük kızın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Narin Güran son dakika haberleri ve gelişmeler haberimizin devamına…