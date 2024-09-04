NARİN’DEN HABER VAR MI? Narin son gelişmeler: Narin Güran nerede, bulundu mu?
Narin’den haber var mı? Diyarbakır Bağlar’da Kur’an Kursu’ndan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve günlerdir aranan 8 yaşındaki Niran Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır ve Ankara’daki özel ekiplerin koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında amca Güran tutuklanmıştı. Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan Narin Güran’ın amcası S.G’nin arabasından alınan DNA örnekleri ile Narin’in kıyafetlerindeki örnek birbiriyle uyumuştu. Amca S.G ise bu kapsamda tutuklanmıştı. Olayı takip eden vatandaşlar ise Narin’in durumunu araştırıyor. Narin Güran nerede, bulundu mu?
Narin’den haber var mı? Narin Güran nerede, bulundu mu? soruları gündemdeki yerini koruyor. Günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan çok sayıda uzman ekibin ise arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı Narin Güran haberleri hakkındaki gelişmeler de sürekli araştırılıyor. Vatandaşlar Diyarbakır’da kaybolan küçük Narin’in bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışıyor. Son olarak Kur’an Kursu’ndan çıkarak evine gitmek için yola düşen 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamadığı ve çalışmaların da devam ettiği biliniyor. Kayıp ihbarının hemen ardından kolunda ısırık izi olan ağabey gözaltına alınarak sorguya çekilmişti. Daha sonra izlerin Narin’e ait olmadığı anlaşılınca ağabey Güran serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G ise arabasındaki DNA izlerinin Narin’le uyuşmasının ardından tutuklanmıştı. Şimdi Narin Güran’ın durumu merak ediliyor. Vatandaşlar küçük kızın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Narin Güran son dakika haberleri ve gelişmeler haberimizin devamına…
NARİN’DEN HABER VAR MI?
HAYIR. Narin Güran’ndan henüz bir haber yok. Küçük kızın sağlık durumu ve akıbeti henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi kurumların yapacağı açıklama bekleniyor.
Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı. Güran’ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.
NARİN GÜRAN NEREDE, BULUNDU MU?
Amca Salim Güran tutuklansa da Narin Güran’ın durumu henüz bilinmiyor. Minik kızın nerede olduğu tespit edilemedi. Olaya ilişkin ekiplerin yoğun çalışması ise devam ediyor.