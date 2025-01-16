NASA astronotundan ‘Los Angeles’ paylaşımı: Yangın faciası uzaydan böyle görüntülendi

Amerika’nın kalbi olan Los Angeles günlerdir yanarken, her yer küle dönmüş durumda. Yangının neyden çıktığı ve neden bir türlü söndürülemediği merak edilirken, hortum gibi diğer doğal olayların yaşanmasıyla birlikte facianın büyüklüğü giderek artıyor.