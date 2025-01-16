NASA astronotundan ‘Los Angeles’ paylaşımı: Yangın faciası uzaydan böyle görüntülendi
NASA astronotunun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği Los Angeles yangın faciası işte böyle görüntülendi.
Tüm dünyanın günlerdir konuştuğu, yüz binlerce evin boşaltılıp 25 kişinin hayatını kaybettiği Los Angeles yangını bir türlü sönmüyor.
Amerika’nın kalbi olan Los Angeles günlerdir yanarken, her yer küle dönmüş durumda. Yangının neyden çıktığı ve neden bir türlü söndürülemediği merak edilirken, hortum gibi diğer doğal olayların yaşanmasıyla birlikte facianın büyüklüğü giderek artıyor.
Yüz binlerce kişiye büyük maddi manevi büyük zararlar veren Log Angeles yangını, son olarak NASA tarafından görüntülendi.