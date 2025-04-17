Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor
Dünyada kart adeta yeniden karılıyor. ABD’nin dünya jandarması olduğu günler yavaş yavaş geride kalırken en kalabalık orduya sahip ülke duyanları şaşırtıyor.
Dünya genelinde bazı ülkeler, sahip oldukları geniş nüfus avantajını ordu yapılanmasına da yansıtarak devasa askeri güçler oluşturuyor.
Asker sayısı bakımından öne çıkan bu ülkeler, sadece sayı ile değil, teknolojik yatırımlar ve eğitimli personel yapısıyla da dikkat çekiyor.
Bu ordular, kara, hava ve deniz kuvvetleri alanlarında gösterdikleri etkinlikle hem ulusal güvenlikte hem de uluslararası dengelerde önemli rol oynuyor.