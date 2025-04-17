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  4. Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor

Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor

Dünyada kart adeta yeniden karılıyor. ABD’nin dünya jandarması olduğu günler yavaş yavaş geride kalırken en kalabalık orduya sahip ülke duyanları şaşırtıyor.

Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor - Sayfa 1

Dünya genelinde bazı ülkeler, sahip oldukları geniş nüfus avantajını ordu yapılanmasına da yansıtarak devasa askeri güçler oluşturuyor.

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Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor - Sayfa 2

Asker sayısı bakımından öne çıkan bu ülkeler, sadece sayı ile değil, teknolojik yatırımlar ve eğitimli personel yapısıyla da dikkat çekiyor.

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Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor - Sayfa 3

Bu ordular, kara, hava ve deniz kuvvetleri alanlarında gösterdikleri etkinlikle hem ulusal güvenlikte hem de uluslararası dengelerde önemli rol oynuyor.

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Ne ABD, ne Çin ne de Rusya * Dünyanın en kalabalık ordusu göreni dumur ediyor - Sayfa 4

Kalabalık yapıları sayesinde hızlı seferberlik kabiliyeti kazanan bu ordular, aynı zamanda stratejik caydırıcılık açısından da ülkelerine büyük avantaj sağlıyor.

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