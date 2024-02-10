Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. İşte 29 Ocak-4 Şubat 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler...

1. Kübra (1. Sezon) Kenar bir mahallede yaşayan kendi halinde bir genç, geleceği öngörüyormuş gibi görünen mesajlar aldıkça hem bir takipçi kitlesi hem de güçlü düşmanlar edinir. 1 | 7

2. Griselda Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca dizi, Medellín'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun "Patroniçe"si hâline gelen Griselda Blanco'nun öyküsünü ekrana taşıyor. 2 | 7

3. Büyük İskender Nasıl Büyük Oldu? Uzmanlarla yapılan röportajları canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender'in sıra dışı hayatını ve dünyayı fethetme arzusunu gözler önüne seriyor. 3 | 7