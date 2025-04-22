New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Mohsen Mahdawi ile Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi. Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, ellerinde "Kardeşlerimizi serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.
"Kardeşlerimizi serbest bırakın"
New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'nin ileri gelen üniversitelerini hedef alan Başkan Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine karşı yürüttüğü politikalara tepkiler sürüyor. Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, ellerinde "Kardeşlerimizi serbest bırakın" yazılı pankartlar tutarak üniversitenin girişinde protesto düzenledi.
Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivistler Mahdawi ile Halil'in serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan protestoculardan bazıları, yönetimin kararına tepki amaçlı kendilerini üniversitenin kapısına zincirledi.
Demokrat senatör Peter Welch, gözaltı kararına tepki gösterdi
Öte yandan, ABD'de Demokrat senatör Peter Welch X hesabından yaptığı açıklamada, Mahdawi'nin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Welch, Mahdawi'nin vatandaşlık mülakatına girmeden önce gözaltına alınmak üzere götürüldüğünü kaydederek, "Serbest bırakılsın ki vatandaş olabilsin." ifadesini kullandı.