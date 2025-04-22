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  4. New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Mohsen Mahdawi ile Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi. Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, ellerinde "Kardeşlerimizi serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.

New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Sayfa 1

"Kardeşlerimizi serbest bırakın"

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'nin ileri gelen üniversitelerini hedef alan Başkan Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine karşı yürüttüğü politikalara tepkiler sürüyor. Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, ellerinde "Kardeşlerimizi serbest bırakın" yazılı pankartlar tutarak üniversitenin girişinde protesto düzenledi.

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New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Sayfa 2

Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivistler Mahdawi ile Halil'in serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan protestoculardan bazıları, yönetimin kararına tepki amaçlı kendilerini üniversitenin kapısına zincirledi.

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New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Sayfa 3

Demokrat senatör Peter Welch, gözaltı kararına tepki gösterdi

Öte yandan, ABD'de Demokrat senatör Peter Welch X hesabından yaptığı açıklamada, Mahdawi'nin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Welch, Mahdawi'nin vatandaşlık mülakatına girmeden önce gözaltına alınmak üzere götürüldüğünü kaydederek, "Serbest bırakılsın ki vatandaş olabilsin." ifadesini kullandı.

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New York'ta Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Sayfa 4

Trump yönetiminin üniversiteleri hedef alması

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

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