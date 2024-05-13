Nihal Candan’ın eski sevgilisinden korkunç iddialar!

Apaydın dilekçesinde,”Bu olaylardan rahatsızlığımı dile getirip,bu olayların bu şekilde devam etmesi durumunda gidip her şeyi

polise bildireceğimi söyledim. Orada bana karşı büyük tepkiler oldu.Ümit Saral‘ın alacağı

olduğunu,alamaması durumunda benim ve ailemin sorumlu tutulacağı söylendi. 26-27 Mart gibi bana ve Nihal’r misafirliğe gittiğimiz Le Meridian isimli otelde, benimle

birlikte orada bulunan Samet Balkanlı tarafından sigaramıza enjekte edilmiş (ketamin)

diye bilinen ilaç verilerek, Nihal ile birlikte korona olduğumuz gerekçesiyle 614 (616 nolu oda da

olabilir) nolu izolasyon odasına alınıp, Samet Balkanlı ile sonrasında odaya gelen Mesut Taşkın, Emin Canbay tarafından silahlı ve sözlü tehdide maruz kalıp, neredeyse ilacın etkisi

ile intihara sürükleniyorduk.