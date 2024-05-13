Nihal Candan’ın eski sevgilisinden korkunç iddialar!
“Sazan Sarmalı Davası” tutuklu sanıklarından Onur Apaydın, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir dilekçe sundu. Eski polis olan Apaydın, dilekçesinde, 100 milyonu aşan dolandırıcılık olayını ihbar etmek istediğini ancak suç örgütünün kendisini ve Nihal Candan’ı “ketaminli” sigara ile öldürmek istediğini iddia etti.
Kamuoyunda “Candan Kardeşler” olarak bilinen sosyal medya fenomenlerinden Nihal Candan’ın eski sevgilisi Onur Apaydın’dan, şok edici itiraflar ve inanılmaz iddialar geldi.
Eski polis Onur Apaydın örgütü yaptığı itiraflar ile deşifre etti
Geçtiğimiz günlerde zayıflama hastalığına yakalandığı için cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’ın tutuklu eski polis sevgilisi Onur Apaydın’ın,cezaevinden çeşitli itiraflarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.Apaydın’ın avukatı Nihat Nuri Akar’a yaptığı itiraflarında,büyük dolandırıcılık olaylarının arkasındaki suç örgütü ile liderini açıkladığı öğrenilmişti. Apaydın cezaevinden yaptığı itiraflarında iddialara göre,”Biz kullanıldık” diyen Onur Apaydın’ın “Bu örgüt Ümit Saral’ın “Sarallar” örgütüdür. Ben Nihal Candan’ın öldürülmesi ile tehdit edildim. Biz az kalsın otelde öldürülecektik.Ben,Nihal ve Bahar Candan suçsuzuz.Yani biz kullanıldık. Belki hatalarımız olmuştur,ama suçumuz yoktur.”dedikleri bildirilmişti.
"Ketamin enjekte edilmiş sigara ile öldürecektik"
“Sazan Sarmalı Davası” tutuklu sanıklarından Onur Apaydın, avukatı aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçesinde,bir başka iddialarda bulunduğu anlaşıldı.Onur Apaydın’ın dilekçesinde,100 milyonu aşan dolandırıcılık olayını polis ihbar etmek istediğini,ancak suç örgütünün kendisini ve Nihal Candan’ı “ketaminli”sigara ile öldürmek istediğini iddia etti.
Apaydın dilekçesinde,”Bu olaylardan rahatsızlığımı dile getirip,bu olayların bu şekilde devam etmesi durumunda gidip her şeyi
polise bildireceğimi söyledim. Orada bana karşı büyük tepkiler oldu.Ümit Saral‘ın alacağı
olduğunu,alamaması durumunda benim ve ailemin sorumlu tutulacağı söylendi. 26-27 Mart gibi bana ve Nihal’r misafirliğe gittiğimiz Le Meridian isimli otelde, benimle
birlikte orada bulunan Samet Balkanlı tarafından sigaramıza enjekte edilmiş (ketamin)
diye bilinen ilaç verilerek, Nihal ile birlikte korona olduğumuz gerekçesiyle 614 (616 nolu oda da
olabilir) nolu izolasyon odasına alınıp, Samet Balkanlı ile sonrasında odaya gelen Mesut Taşkın, Emin Canbay tarafından silahlı ve sözlü tehdide maruz kalıp, neredeyse ilacın etkisi
ile intihara sürükleniyorduk.