Nisan ayında kar sürprizi! Meteoroloji duyurdu: 20 ilde sağanak, 18 ilde kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı