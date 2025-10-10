Nobel ödüllerinin bilinmeyenleri: Einstein kazandığı parayı kime verdi? Ödülünü kim satışa çıkardı?

1-) Curie Hanedanı: Bilimin Nobel ailesi

DW'nin haberine göre Marie Curie, 1903’te Fizik ve 1911'de Kimya olmak üzere iki farklı doğa biliminde Nobel Ödülü kazanan tek kişi. İlk ödülünü eşi Pierre Curie ile paylaşan Curie, radyoaktivite üzerine yaptığı öncü çalışmalar ve yeni elementlerin keşfiyle bilime büyük katkı sağladı.

Kızı Irène Joliot-Curie ise annesinin izinden giderek 1935'te eşi Frédéric ile birlikte Kimya dalında Nobel Ödülü aldı. Çift, laboratuvarda yapay radyoaktiviteyi, yani yapay radyoaktif izotop üretimini keşfetti.

Böylece Curie Ailesi iki kuşak boyunca toplam beş Nobel Ödülü kazanarak bilimin en ünlü hanedanlarından biri haline geldi.