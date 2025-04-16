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  4. NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

NOW TV’nin nispeten yeni sayılan dizilerinden Şakirpaşa Ailesi dizisinin setinde 5 ayda ikinci kez yangın çıktı. İlk yangında maddi hasar meydana gelirken, son yangın ne yazık ki can aldı.

NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti - Sayfa 1

NOW TV’de ekrana gelen “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Büyükada’daki tarihi konakta yangın çıktı. Şansızlıklarıyla gündeme gelen fenomen dizinin setinde bu kez ölümlü bir olay meydana geldi.

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NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti - Sayfa 2

5 ay önce köşkte çıkan yangın nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde bir kez daha yangın çıktı.

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NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti - Sayfa 3

SETE PAYDOS


Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Şakir Paşa Ailesi’nin setinde çıkan yangının ardından set paydos edildi, oyuncular evlerine gönderildi. “Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

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NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti - Sayfa 4

Yangının, Nizam Mahallesi’nde yer alan konağın üst katındaki bir odada başladığı öne sürülüyor. Gelen bilgilere göre, yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı ancak itfaiyeye geç haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. 

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