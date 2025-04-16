NOW TV’nin reyting rekoru kıran dizisinin setinde 5 ayda ikinci yangın! Bir kişi hayatını kaybetti
NOW TV’nin nispeten yeni sayılan dizilerinden Şakirpaşa Ailesi dizisinin setinde 5 ayda ikinci kez yangın çıktı. İlk yangında maddi hasar meydana gelirken, son yangın ne yazık ki can aldı.
NOW TV’de ekrana gelen “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Büyükada’daki tarihi konakta yangın çıktı. Şansızlıklarıyla gündeme gelen fenomen dizinin setinde bu kez ölümlü bir olay meydana geldi.
5 ay önce köşkte çıkan yangın nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde bir kez daha yangın çıktı.
SETE PAYDOS
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Şakir Paşa Ailesi’nin setinde çıkan yangının ardından set paydos edildi, oyuncular evlerine gönderildi. “Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.