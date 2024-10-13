  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyısında kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyısında çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Ekim 2024 hava durumu tahminleri...

O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

2 | 8
O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

3 | 8
O iller tek tek sıralandı: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

4 | 8