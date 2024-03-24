Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak
Bir çok ülkede kullanılan 'randevu sistemi' Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Bundan sonra veliler müdürlerle veya öğretmenlerle görüşmek için e-devlet üzerinden randevu alacak. İşte 'Veli Randevu Sistemi'nin detayları...
Yazılım uzmanları tarafından geliştirilerek uygulamaya açılan 'Veli Randevu Sistemi' devreye alındı. Birçok ülkedeki gibi artık öğrencilerinin durumunu merak eden veliler e-devlet üzerinden okula girip öğretmen veya müdürden randevu alacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.
Sistem sayesinde veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.
Randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.