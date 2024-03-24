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Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak

Bir çok ülkede kullanılan 'randevu sistemi' Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Bundan sonra veliler müdürlerle veya öğretmenlerle görüşmek için e-devlet üzerinden randevu alacak. İşte 'Veli Randevu Sistemi'nin detayları...

Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak - Sayfa 1

Yazılım uzmanları tarafından geliştirilerek uygulamaya açılan 'Veli Randevu Sistemi' devreye alındı. Birçok ülkedeki gibi artık öğrencilerinin durumunu merak eden veliler e-devlet üzerinden okula girip öğretmen veya müdürden randevu alacak.

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Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak - Sayfa 2

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

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Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak - Sayfa 3

Sistem sayesinde veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

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Okullarda yeni dönem: Artık e-devlet'ten randevu alınacak - Sayfa 4

Randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

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