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  4. Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik

Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik

Gece saatlerinde Orta Doğu’yu yangın yerine çevirmek isteyen İsrail’in İran’a başlattığı saldırı sonrasında ülkelerin askeri güçleri gündem oldu.

Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik - Sayfa 1

Dünya genelindeki ülkelerin askeri yönden analizini çıkaran ABD merkezli Global Fire Power’in verileri ise bu konuda referans oldu. GFP’nin verilerine göre İsrail’in powerindexi 0.2661 olurken İran’ın ki 0.3048 oldu.

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Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik - Sayfa 2

GÖRÜNÜRDE İRAN EZİCİ GÜÇ

İki ülke arasındaki veri karşılaştırmasında İran; İnsan, kara, deniz kuvvetleri gücü, doğal kaynaklar, finansal kaynaklar ve lojistikte üstünlük kurarken İsrail de hava gücü ve coğrafya karşılaştırmasında üstünlük sağladı.

 

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Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik - Sayfa 3

globalfirepower.com tarafından derlenen bilgilerin detaylı tablo görünüm şöyle:

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Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik - Sayfa 4

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