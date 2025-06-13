Olası savaş ihtimaline karşı İran – İsrail güçleri karşılaştırıldı * GFP’den sarsıcı istatistik
Gece saatlerinde Orta Doğu’yu yangın yerine çevirmek isteyen İsrail’in İran’a başlattığı saldırı sonrasında ülkelerin askeri güçleri gündem oldu.
Dünya genelindeki ülkelerin askeri yönden analizini çıkaran ABD merkezli Global Fire Power’in verileri ise bu konuda referans oldu. GFP’nin verilerine göre İsrail’in powerindexi 0.2661 olurken İran’ın ki 0.3048 oldu.
GÖRÜNÜRDE İRAN EZİCİ GÜÇ
İki ülke arasındaki veri karşılaştırmasında İran; İnsan, kara, deniz kuvvetleri gücü, doğal kaynaklar, finansal kaynaklar ve lojistikte üstünlük kurarken İsrail de hava gücü ve coğrafya karşılaştırmasında üstünlük sağladı.