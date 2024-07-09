Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Türk güreşçi Rıza Kayaalp kimdir?
Olimpiyat kadrosundan çıkarılması ile gündem olan Rıza Kayaalp’in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp’in kariyeri ve başarıları nedir? İşte detaylar…
Rıza Kayaalp kimdir?
10 Ekim 1989 yılında Yozgat’ta doğan Rıza Kayaalp Türk güreşçidir. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 5 kez dünya ve 12 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştır.
Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.
Rıza Kayaalp'in kariyeri ve başarıları
2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg'da finalde Yunan rakibi Panagiotis Papadopoulos'u maç 7-0 iken tuş ederek Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Tiflis'te yapılan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kg'da Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 120 kg'da altın madalya kazandı. İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 kiloda finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'ı 2-0 (2-0, 2-0) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonada sadece bir sıklette birinci olarak altın madalya aldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 1. Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda finalde Azerbaycanlı Sabahi Şariati'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlene 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde İranlı Amir Aziz Aliakbari'ye karşı 4-1 kaybetti. Bronz madalya maçında İsveç'ten Johan Magnus Euren'i 3-0 kazanarak bronz madalya aldı. Rıza Kayaalp'in madalyası, şampiyon İranlı Amir Aziz Aliakbari'nin dopingli çıkması üzerine gümüş madalyaya döndü.
Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından 2020 yılında başarılı sporcu dalında "Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen Rıza Kayaalp, ödülünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'dan aldı.
Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası'nda erkekler grekoromen 130 kiloda bronz madalya maçında Polonyalı Rafal Krajewski'yi 8-0 yenerek bronz madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kg'da finalde İtalya adına yarışan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup etti ve kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.] Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının üçüncüsü olarak İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda erkekler grekoromen 130 kiloda finalde Azerbaycan adına yarışan Sabah Şeriati'yi 4-0 yenerek altın madalya kazandı.