Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Türk güreşçi Rıza Kayaalp kimdir?

Rıza Kayaalp kimdir?

10 Ekim 1989 yılında Yozgat’ta doğan Rıza Kayaalp Türk güreşçidir. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 5 kez dünya ve 12 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştır.

Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.