On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.401.337,65 TL kazandı. İşte 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
6 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
6 Mayıs 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 6 Mayıs pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.401.337,65 TL kazandı. 9 bilen 30 kişi 8.408,85 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
6 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
03, 04, 06, 12, 13, 19, 24, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 49, 51, 57, 58, 65, 67, 69, 79, 80
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 1 1.401.337,65 ₺
9 30 8.408,85 ₺
8 473 666,65 ₺
7 4.754 126,00 ₺
6 29.296 21,50 ₺
0 48.845 18,05 ₺