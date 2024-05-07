On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

6 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

6 Mayıs 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 6 Mayıs pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.401.337,65 TL kazandı. 9 bilen 30 kişi 8.408,85 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;