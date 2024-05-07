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  4. On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.401.337,65 TL kazandı. İşte 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu - Sayfa 1

6 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

6 Mayıs 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 6 Mayıs pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.401.337,65 TL kazandı. 9 bilen 30 kişi 8.408,85 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu - Sayfa 2

6 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 04, 06, 12, 13, 19, 24, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 49, 51, 57, 58, 65, 67, 69, 79, 80

Kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

        10                             1                        1.401.337,65 ₺

          9                                30                           8.408,85 ₺

          8                               473                            666,65 ₺

          7                              4.754                          126,00 ₺

          6                             29.296                          21,50 ₺

          0                             48.845                          18,05 ₺

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