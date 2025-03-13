İstanbul'da yaz havası kışa dönüyor! Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklık 8-9 derece birden düşecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek hafta için bir uyarı yaptı ve salı günü İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye, yeniden kış havasıyla karşılaşacak." dedi.