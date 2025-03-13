İstanbul'da yaz havası kışa dönüyor! Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklık 8-9 derece birden düşecek
Ülke genelinde hava sıcaklıkları pazartesiye kadar artmaya devam edecek. Afrika’dan gelecek çöl tozları 1 hafta boyunca Türkiye’de etkisini gösterecek. Bununla beraber Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozunun yoğun hissedileceği bölgeleri duyurdu. Şen ayrıca, "Türkiye bir kış havası tekrar yaşayacak." dedi ve bir çok bölgeyi uyardı.
Afrika'dan gelen çöl tozu, Türkiye'yi etkisi altına alacak ve nefes almak bile zorlaşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi ve pazar günü çöl tozu seviyelerinin artarak İstanbul’da %70-80 civarına ulaşabileceğini belirtti.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde etkisini sürdürüyor. Hafta sonu boyunca yurt genelinde yaz havası etkili olacak. Ankara’da hafta sonu sıcaklık 28, İstanbul’da ise 25 dereceyi bulacak.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek hafta için bir uyarı yaptı ve salı günü İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye, yeniden kış havasıyla karşılaşacak." dedi.