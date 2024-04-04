Oto pazarda yeni trend: Araç almak için taşıt kredisi arayanlara senet sürprizi! İşte ayrıntılar...

BU MALİYETLERLE PİYASA SIKIŞTI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş; sıfır ve ikinci el piyasasında bir sıkışma yaşandığını belirterek, “Piyasada bir talep ve hareketlilik var. Ama bu talebi karşılayacak finansman desteği mevcut değil...