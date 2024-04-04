Oto pazarda yeni trend: Araç almak için taşıt kredisi arayanlara senet sürprizi! İşte ayrıntılar...
Kredili araç satışları, 24 ay vadeli 400 bin TL’lik taşıt kredisinin geri ödemesi 1 milyon TL’yi bulabilmesiyle sert çakıldı. Bunun üzerine Araç satın almak isteyenler “en uygun taşıt kredisi” aramaları yaparken, sürpriz bir seçenekle karşılaşmaya başladı; senetli araç satışı. Galericiler, aracın yüzde 70’ini senetle kredilendirip, 48 ay vadeye varan seçenekler sunuyor.
Faiz oranlarında yaşanan yükseliş birçok alanda kendini göstermeye başlarken, özellikle ikinci el otomobil pazarında bunun yansımaları daha net hissediliyor. Ana para haricinde yüzde 150 faiz yükü ile karşılaşan tüketiciler, kredi kartı ve senetli otomobil alımlarına yöneldi.
Bayram öncesi dönemlerde ve bahar aylarında normal şartlarda piyasanın canlandığını belirten sektör temsilcileri; yüksek faiz oranları ve finansman kapılarının kapanması sebebiyle bu yıl farklı bir durumun yaşandığını belirtiyor.
BU MALİYETLERLE PİYASA SIKIŞTI
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş; sıfır ve ikinci el piyasasında bir sıkışma yaşandığını belirterek, “Piyasada bir talep ve hareketlilik var. Ama bu talebi karşılayacak finansman desteği mevcut değil...
Yüksek faiz oranları alıcıların elini kolunu bağladı. Örneğin 400 bin TL'lik bir otomobilin 24 ayda 1 milyon TL’yi aşan geri ödemesi var. Bu durum tüketiciyi otomobil alırken korkutuyor, cebini yakıyor. Mevcut durumda, yıllık 70-75 faiz maliyetiyle galeriler de araç tutmak istemiyor” dedi.