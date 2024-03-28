Otomobil satışında yeni dönem: Kredi kartına 12 ay taksit!

500 BİN LİRAYA KADAR ÇEKİM YAPABİLİYOR

Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir vatandaş “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor.