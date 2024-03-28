Otomobil satışında yeni dönem: Kredi kartına 12 ay taksit!
Bankaların kredi musluklarını kapatması ve otomobil kredi faiz oranlarını yükseltmesi vatandaşı araçları kredi kartı ile satın almaya yönlendirdi. Birçok otomobil bayisi 12 aya kadar taksitle otomobil satmaya başladı...
Bankaların kredi faizlerini yükseltmesi piyasada nakit sıkışıklığına neden olunca tüketici kredi kart kullanımını artırdı. Yalnızca alışveriş değil; otomobil, konut ve arsa gibi alımlarda kredi kartı kullanım oranının arttığı görüldü.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarındaki ‘kredi kartına 12 ay taksit’ ibareleri dikkat çekmeye başladı. Ticaretin kredi kartlarına kayması, devamında kart kullanım rekorunu da getirdi.
Türkiye’de şubat ayında kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Tüketicilerin bankalardan kredi kart limit artırma talebi de zirveye çıktı.
500 BİN LİRAYA KADAR ÇEKİM YAPABİLİYOR
Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir vatandaş “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor.