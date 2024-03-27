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  4. Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller...

Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller...

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlere dört gün gibi kısa bir süre kalırken seyahat hareketliliğinde de belirgin bir artış yaşanıyor. Verilere göre, en yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller... - Sayfa 1

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek.

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Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller... - Sayfa 2

Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı.

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Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller... - Sayfa 3

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

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Oy vermek için memlekete dönüşler başladı: İşte hareketliliğin en yoğun olduğu iller... - Sayfa 4

Veriler, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor.

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