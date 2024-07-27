Oyuncu Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti! Salahsun Hekimoğlu kimdir?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Salahsun Hekimoğlu’nun hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
Salahsun Hekimoğlu kimdir?
1 Ocak 1950, İstanbul doğumlu Salahsun Hekimoğlu, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1988’den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde rol alarak başladı.
Birçok film ve dizide rol aldı. Sıla, Savcının Karısı, Sağır Oda, Derin Devlet, Osmanlı Kıyam, Kurtlar Vadisi, Kurt Kanunu, Kollama, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Hırsız Polis, Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Diriliş, Bedel, Asi, Arka Sokaklar, Acı Hayat dizilerinde rol aldı. 2017’de ekranlara gelen ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Sadrazam Halil Paşa karakterini canlandırdı.
Rol aldığı diziler
Payitaht Abdülhamid (Sadrazam Halil Paşa, 2017)
Diriliş: Ertuğrul (Üstad Nikola, 2016-2017)
Osmanlı'da Derin Devlet (Kadı Zilal, 2013)
Yol Ayrımı (2012)
Kurt Kanunu (Nail Bey, 2012)
Dedemin Dolabı (2012)
Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Zülali Hasan Efendi, 2012)
Muhteşem Yüzyıl (Yasef, 2011-2013)
Sakarya Fırat (2012)
Kırık Kalpler - Ritmini Arayan Kalpler (Sinan, 2009)
Son Bahar (Tv Baba, 2008-2009)
Kollama (Güvercin Bey, 2008-2009)
Kavak Yelleri (Rıfat Sabuncu, 2010)
Dudaktan Kalbe (Vefik Meriçoğlu, 2007-2008)
Bez Bebek (Nestor, 2007)
Arka Sokaklar (Rahmi, 2010)
Savcının Karısı (Başsavcı, 2005)
Kırık Kanatlar (Hristo, 2005)
Ihlamurlar Altında (2005)
Hırsız Polis (Hakim) 2005)
Acı Hayat (2005)