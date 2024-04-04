Özel bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: İşte emeklilere en çok promosyon veren banka
Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın emekli promosyonlarını 8-12 bin liraya kadar yükseltmesinin ardından, özel bankalarda da promosyon ücretlerinde artışa gitmişti. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır, promosyonlar ne zaman yatırılacak? Hangi özel ve kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? İşte emeklilere en çok promosyon veren banka...
Promosyon başvuruları nasıl yapılır?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada özel bankaların da sürece dahil olduğu şu ifadelerle aktarıldı:
"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir."
Protokol imzalanan banka listesi şöyle;
* Akbank T.A.Ş.
* Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
* Denizbank A.Ş.
* Fibabanka A.Ş.
* ING Bank A.Ş.
* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
* Odea Bank A.Ş.
* QNB Finansbank A.Ş.
*Şekerbank T.A.Ş.
Bankaların arasındaki emekli maaşı promosyon rekabetı ise giderecek kızışıyor. İşte güncel promosyon ödemeleri ve en çok promosyon ödemesi veren bankalar;