Pankartlar dikkat çekti: Sendikacıları kovup patrona destek verdiler
Karabük'te bir tekstil firmasında örgütlenmeye çalışan Öz İplik İş Sendikası'nın günlerce müzikli eylemi ile sendikalaşma çalışmasına firma yetkilileri de kurdukları ses sistemi ile 'Erik Dalı' ve ‘Mehter Marşı' çalarak karşılık verdi. Durumdan rahatsızlık duydukları belirtilen işçiler, sendikacıları kovup iş çıkışı hazırladıkları dövizlerle eylem yaparak patronlarından yana tavır aldılar.
Öz İplik İş Sendikası, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan KARGİSAN Tekstil Fabrikası'nda örgütlenmek amacıyla fabrikanın karşısında müzikli eylemleri karşısında firma yetkilileri de kurdukları ses sistemi ile 'Erik Dalı' ve ‘Mehter Marşı' çalarak karşılık verdi.
300'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında yaklaşık 1 aydır süren sendika uygulamaları ve eylemlerinden rahatsız olduğu belirtilen işçiler, sabah fabrika önüne gelen sendikacılara üye olmak istemediklerini ve fabrikalarına sahip çıkacaklarını söyleyerek sendikacıları bölgeden kovdu.
Jandarma'nın muhtemel bir olaylara karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, işçiler bu kez iş çıkışı eylem yaptı.
Mesai bitimi ile birlikte ellerinde yazılı ‘Ekmeğimizin peşindeyiz, sizinle paylaşmayız', ‘Bu işyerinde sendikaya hayır', ‘Emekçiler Fabrikanın bekçileri' gibi dövizler açarak patronlarının yanında olduklarını ve sendika istemediklerini ifade ettiler.