Pazartesi sabahı başlayıp akşama kadar sürecek! İstanbul'da 28 ilçe etkilenecek: Hemen kontrol edin!
İstanbul'da 21 Nisan pazartesi sabahı birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından peş peşe uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Birçok vatandaş "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, bugün elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler....
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) yayınladıkları son duyuruyla 21 Nisan Pazartesi günü Anadolu Yakasında 9 ilçede, Avrupa Yakasında 19 ilçede 9 saate kadar varacak planlı elektrik kesintileri yaşanacağını ve vatandaşların önlem alması gerektiği konusunda uyardı.
Peki, İstnabul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 21 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...