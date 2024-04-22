Peşinat sorununa yeni çözüm: Konut satışlarında 'takasa uygun' trendi!

"YOĞUN TAKAS TEKLİFİ GELİYOR"

Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili detayları açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde emlak işletmelerimize de çok yoğun takas tekliflerinin geldiğini söyleyebiliriz. İlanlara baktığımızda bu tür ilanların arttığını söylemek mümkün. ‘Takasa uygun, takas mümkün olabilir’ şeklinde ilanlar var. Hatta ilan girilirken takas seçeneğini seçerek de yerlerini takas ile değerlendirmek isteyen mal sahiplerinde önemli artışlar var.