Peşinat sorununa yeni çözüm: Konut satışlarında 'takasa uygun' trendi!
Yüksek faiz oranları ve fiyatlardaki yukarı yönlü seyir, konutunu elden çıkarmak isteyen mülk sahipleri satışlarda yeni bir trend oluşturdu. İkinci el satış platformlarında 'takasa uygun’ şeklinde ilanlar dikkat çekmeye başladı. İşte ayrıntılar...
Konut piyasasına yaşanan daralmayla birlikte satış rakamları da bir hayli düşük kaldı. Elindeki konutu satmak isteyen mülk sahibi yüksek fiyatlardan dolayı alıcı bulamayınca ‘takasa uygun’ şeklinde ilan vermeye başladı. Özellikle ilan açıklamalarında ‘araç, ev ve arsaya takas olur’ şeklinde beyanlar dikkat çekti.
Yüksek kredi faizleri ve yeterince peşinat olmaması nedeniyle konut almakta zorlanan kişilerin arsa, araç veya evlerini bir nevi peşinat gibi değerlendirmek suretiyle takas olarak kullanmaları cazip hale gelmeye başladı.
"YOĞUN TAKAS TEKLİFİ GELİYOR"
Milliyet'in haberine göre; Konuyla ilgili detayları açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Son dönemde emlak işletmelerimize de çok yoğun takas tekliflerinin geldiğini söyleyebiliriz. İlanlara baktığımızda bu tür ilanların arttığını söylemek mümkün. ‘Takasa uygun, takas mümkün olabilir’ şeklinde ilanlar var. Hatta ilan girilirken takas seçeneğini seçerek de yerlerini takas ile değerlendirmek isteyen mal sahiplerinde önemli artışlar var.
"KONUTA ARAÇ TEKLİF EDİYORLAR"
Özellikle bu takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü takas teklifleri alınıyor. Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar.