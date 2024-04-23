Motorine indirim geliyor! İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıta indirim göründü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorin fiyatında indirime gidilecek.
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta da etki etti. Araç sahiplerinin dört gözle beklediği indirim haberi geldi.
Brent petrol fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece 25 Nisan Perşembe günün motorine indirim bekleniyor. Motorinin litresi 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
23 Nisan itibarıyla motorinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 42 lira 18 kuruşa, İzmir'de 43 lira 29 kuruşa, Ankara'da ise 43 lira 4 kuruşa satılıyor.
Benzinin litresi ise İstanbul'da (Avrupa) 43 lira 58 kuruşa, İzmir'de 44 lira 68 kuruşa, Ankara'da 44 lira 42 kuruşa satılıyor.