"POS çalışmıyor IBAN’a at" dönemi son buluyor: Maliye'den IBAN'a ceza kesecek!

Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (POS makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar cihazlarda oluşan satış bilgilerini Maliye ile paylaşıyorlar. Bu bilgiler doğrudan beyanname üzerinden kontrol edilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemeler hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi yönüyle kayıt altına alınıyor. Ancak son dönemde bazı işletmelerin vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterisinden IBAN yoluyla tahsilat yapmak istediği anlaşıldı. Bu durumun yapılan tahsilatlar yönüyle hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi yönüyle vergi kaybına yol açtığı belirtildi.