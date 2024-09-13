Prof. Dr. Ahmet Ercan "2 büyük deprem boydan boya kıracak" dedi: İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri

"Yanlış bilinen bir olay var"

İstanbul'da son yıllarda yapılan kentsel dönüşümlerin doğru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "İstanbul'da ve diğer bölgelerde yanlış bilinen bir olay var. Kentsel dönüşüm depremle ilgili değildir. Kentsel dönüşüm insanların mutluluğu için ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi içindir." dedi.