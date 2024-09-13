Prof. Dr. Ahmet Ercan "2 büyük deprem boydan boya kıracak" dedi: İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beklenen Marmara Depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan depremin şiddeti ve zamanıyla ilgili sözleri dikkat çekti.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen Marmara Depremi ile ilgili İstanbul'un riskli ilçelerini açıkladı. Ekol Haber'e konuşan Prof. Dr. Ercan, Marmara bölgesinde 2 deprem beklediğini ve fay hattının boydan boya kırılacağını söyleyerek depremlerin kaç şiddetinde olacağını anlattı.
"Yanlış bilinen bir olay var"
İstanbul'da son yıllarda yapılan kentsel dönüşümlerin doğru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "İstanbul'da ve diğer bölgelerde yanlış bilinen bir olay var. Kentsel dönüşüm depremle ilgili değildir. Kentsel dönüşüm insanların mutluluğu için ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi içindir." dedi.
"Kentsel dönüşüm yapılmıyor"
"İstanbul'da şu an kentsel dönüşüm yapılmıyor" diyen Ercan "Boş alanlara yeni binalar dikilerek gelirlere gelir katılıyor. Şu an Marmara bölgesinin deprem yaratacak bir gücü yok. Hatta bunun bir belirtisi dahi yok" şeklinde konuştu.
2 deprem olacak
Marmara'da iki büyük depremin yaşanacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, ilk olacak depreme ilişkin, "25 yıldır Marmara depreminin erken olduğunu söyleyen tek kişiyim. Kuzey Marmara bölgesinde iki tane deprem olacak." dedi.