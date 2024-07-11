Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi
Afyonkarahisar 11 Temmuz sabahına depremle uyandı. Kentte sabah art arda depremler meydan geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bölgedeki 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar olduğu yönündeki açıklaması akıllara geldi.
Afyonkarahisar'da bu sabah (11 Temmuz 2024) ilk olarak saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4,5 büyüklüğünde, Ataköy merkezli deprem yerin 4,5 km derinliğinde gerçekleşti.
Bu depremin hemen ardından, saat 06:27'de 3,1, saat 06.30'da ise 3,8 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi.
Art arda meydana gelen depremler endişe yaratırken Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın geçtiğimiz mayıs ayında Afyonkarahisar için yaptığı uyarı akıllara geldi.