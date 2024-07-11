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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi

Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi

Afyonkarahisar 11 Temmuz sabahına depremle uyandı. Kentte sabah art arda depremler meydan geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bölgedeki 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar olduğu yönündeki açıklaması akıllara geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi - Sayfa 1

Afyonkarahisar'da bu sabah (11 Temmuz 2024) ilk olarak saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4,5 büyüklüğünde, Ataköy merkezli deprem yerin 4,5 km derinliğinde gerçekleşti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi - Sayfa 3

Bu depremin hemen ardından, saat 06:27'de 3,1, saat 06.30'da ise 3,8 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan Afyonkarahisar için uyarmıştı! Sözleri akıllara geldi - Sayfa 4

Art arda meydana gelen depremler endişe yaratırken Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın geçtiğimiz mayıs ayında Afyonkarahisar için yaptığı uyarı akıllara geldi.

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