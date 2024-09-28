Prof. Dr. Ahmet Ercan günlerdir iki kenti uyarıyor: Bunu yapanlar göçük altında kaldılar
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, iki ili uyardı. Ercan, "Daha önce Hataylılar da Kahramanmaraşlılar da Gaziantepliler de siz gibiydi ama göçük altında kaldılar" dedi.
Deprem konusunda riskli il ve ilçeleri sık sık uyaran Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez iki il için ciddi bir yapılaşma sıkıntısının bulunduğuna dikkat çekti.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mersin ve Adana’daki yapılaşma
sorunlarına dikkat çekti.
Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre Ercan, bölgede kötü zemin üzerine inşa edilen binaların büyük risk taşıdığı konusunda uyardı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Şehirler" konferansında konuşan Ercan, deprem yıkımlarının önemli bir kısmının zeminden kaynaklandığını söyledi.