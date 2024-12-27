Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin deprem riskine dikkat çekti. Ercan, Türkiye’de büyük deprem aralığının gerçekleşme zamanını paylaştı. Ercan'ın paylaşımına göre 7.2'den büyük depremin olma sıklığı 10-12 yılda bir... Ercan, İstanbul depremiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.
Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Türkiye’de her yıl çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem oluyor.
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Bu depremler fay hatlarındaki enerji boşalmalarını temsil ederken, zaman zaman can ve mal kaybına neden olabiliyor.
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