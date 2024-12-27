  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin deprem riskine dikkat çekti. Ercan, Türkiye’de büyük deprem aralığının gerçekleşme zamanını paylaştı. Ercan'ın paylaşımına göre 7.2'den büyük depremin olma sıklığı 10-12 yılda bir... Ercan, İstanbul depremiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı - Sayfa 1

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğini rakamlarla ortaya koydu.

1 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı - Sayfa 2

Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Türkiye’de her yıl çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem oluyor.

2 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı - Sayfa 3

Bu depremler fay hatlarındaki enerji boşalmalarını temsil ederken, zaman zaman can ve mal kaybına neden olabiliyor.

3 | 10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanlarını ve büyüklüklerini paylaştı - Sayfa 4

Ercan, Türkiye’de deprem gerçekleşme zamanları ve büyüklükleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

4 | 10