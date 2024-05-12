Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,3 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Prof. Dr. Ahmet Ercan gerekçesini açıklarken şunları dile getirdi;

Ahmet Ercan: Depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü bir de gerçek büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7. Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü (tsunami) dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur.