Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,3 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'de 2020'de yaşanan depremi hatırlatarak, bölgede oluşabilecek bir depremin büyüklüğünün 7,3 olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, sadece Sisam'da değil, aynı zamanda Girit, Rodos, İkaria ve Sakız Adası gibi çevre adalarda oluşabilecek bir depremin tsunami tehdidi oluşturabileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan 7,3 büyüklüğünde deprem uyarısı geldi! Tsunami tehlikesi olduğunu dile getiren Ercan, bölge vatandaşlarını uyardı.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'nde bulunan marinanın genişlemesine karşı düzenlenen eylemlere katıldı.
Sığacık Sosyal Tesis Alanı'nda yapılan eylemde konuşan Prof. Dr. Ercan, "Deniz doldurulamaz. Koy doldurulamaz. Benim elimden gelse, bunların hepsini yıktırırım ve Küçük Limanı tekrar gelecek nesiller için oluştururum" ifadelerini kullandı.
30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde bir kişinin yaşamını yitirdiği tsunamiye atıf yapan Ahmet Ercan, daha büyük bir tsunaminin gelebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan gerekçesini açıklarken şunları dile getirdi;
Ahmet Ercan: Depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü bir de gerçek büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7. Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü (tsunami) dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur.