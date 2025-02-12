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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın bulunduğu bölgede yaşanan depremlerin yanardağ ile ilişkili olduğunu belirterek, "Yazılabilecek en olumsuz senaryo kül, taş ve topakların fırladığı bir patlamanın gerçekleşmesi olabilir. Patlama, 5 ile 7 arasında deprem üretebilir. Depremle birlikte süpürtü (tsunami) dalgaları da oluşabilir. Bu dalgalar Türkiye kıyılarını da etkileyebilir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir - Sayfa 1

1200'DEN FAZLA DEPREM OLDU

Ege Denizi'nin Santorini Adası açıklarında 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik sonucunda meydana gelen deprem sayısı bin 200'ü geçti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir - Sayfa 2

Bölgede son olarak pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası'nda da hissedildi. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntının şu ana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğu açıklandı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir - Sayfa 3

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına yönelik bir açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Ege depremleri ve tsunami yorumu: 7 şiddetinde deprem üretebilir - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, deprem fırtınasının kökeninin denizin içindeki yanardağ hareketliliğine bağlı olduğunu öne sürdü.

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