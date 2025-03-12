Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Irak'ın Elbil kentinde meydana gelen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11 Mart'ta saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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