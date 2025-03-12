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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Irak'ın Elbil kentinde meydana gelen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...' - Sayfa 1

Irak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...' - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11 Mart'ta saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...' - Sayfa 3

Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Hakkari'de de hissedilen deprem yorumu: 'Beklenen deprem oldu ancak...' - Sayfa 4

Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 

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